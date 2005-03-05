Веб-дизайнер

За 2 года работы в сфере веб-дизайна я создал 5 сайтов - это были многостраничные сайты-визитки и лендинги для знакомых и родственников. Хотя проекты были небольшие, я все равно горжусь тем, что смог реализовать их от идеи до готового продукта, используя HTML, CSS и базовый JavaScript. Сейчас продолжаю учиться и развивать свои навыки. Мне интересна тема анимации и интерактивности на сайтах, поэтому хочу изучить JavaScript более углубленно. Хотя у меня пока не так много опыта, я открыт к сотрудничеству и готов взяться за проекты, которые помогут мне развиваться как специалисту. Стараюсь делать каждую работу максимально качественно и получать ценные знания на каждом проекте.