Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/12AEvqzmzjPzNTyC6soWfQF3wScB35S48?usp=sharing

Маю досвід створення курсових матеріалів, есе, статей, наукових робіт, роботи з текстом.

Шукаю можливості фрілансу, щоб використовувати свої навички та приносити цінність проектам клієнтів

II. Навички

1. Копірайтинг

2.Створення курсової роботи

3.Написання есе

4.Написання статті

5.Написання наукової роботи

6.Написання реферату

7.Опрацювання тексту

III. Досвід

Великий досвід у створенні письмового контенту в різних форматах, включаючи курсові матеріали, есе, статті, наукові роботи та обробку тексту

Перевірена здатність надавати високоякісний і цікавий контент, який відповідає потребам і очікуванням клієнтів

Знання граматики, стилю та тону для створення чіткої та ефективної письмової комунікації.