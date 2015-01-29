SkiLLer00

Алексей SkiLLer00

 
42 годаУкраина/Первомайск
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO, создание сайтов, интернет-магазины

Навыки и технологии :

• Опыт создания и дальнейшей поддержки интернет сайтов и магазинов.

• HTML, DHTML, CSS, PHP5, MySql,PostgreSQL, JS, Ajax,JSON

• Опыт верстки под Magento (кроссбраузерно).

• Доработка и разработка дополнительных модулей Magento, подключение и настройка платежных систем,

• Опыт в оптимизации Интернет проектов для поисковых систем.

• Администрирование серверов на базе ОС FreeBSD, Windows, Linux

• Integration

Опыт работы с CMS: Magento,Shop-Script,Joomla, Drupal, DLE,Wordpress, OSCommerce.

PHPJavascriptWordPressMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaDrupalMagentoLinuxAjaxFreeBSDDLE
Портфолио
Отзывы заказчиков
erkki
43 годаФинляндия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Ajax плагин для Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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