SEO, создание сайтов, интернет-магазины
Навыки и технологии :
• Опыт создания и дальнейшей поддержки интернет сайтов и магазинов.
• HTML, DHTML, CSS, PHP5, MySql,PostgreSQL, JS, Ajax,JSON
• Опыт верстки под Magento (кроссбраузерно).
• Доработка и разработка дополнительных модулей Magento, подключение и настройка платежных систем,
• Опыт в оптимизации Интернет проектов для поисковых систем.
• Администрирование серверов на базе ОС FreeBSD, Windows, Linux
• Integration
Опыт работы с CMS: Magento,Shop-Script,Joomla, Drupal, DLE,Wordpress, OSCommerce.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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