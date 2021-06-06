Копирайтер

Опыт копирайта 3 года. Пишу прозу для YouTube каналов на жизненные темы - любовь, предательство, измена и прочая мелодрама. Могу писать как по заданному сюжету, так и по собственному. Пишу от 10к символов на один рассказ. Филологическое образование, грамотность, богатое воображение, хороший слог. Оплата минимальная 100р за 1к символов. При необходимости могу выслать примеры своих работ лично. Большинство опубликовано. Телефон 89375294304 для связи в WhatsApp. Не пишу технические тексты и тексты на других языках.