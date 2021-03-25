Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым и валидным кодом. Адаптивность, HTML5, CSS3.

Работая со мной вы экономите:

Деньги: Качественно делаю адаптивную верстку вашего сайта. Верстаю дешевле чем множество верстальщиков.

Качественно делаю адаптивную верстку вашего сайта. Верстаю дешевле чем множество верстальщиков. Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайн они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели после передаче архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

[email protected] Facebook: Константин Слепченко ( остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту )

- готов приступить уже

﻿- всегда довожу дела до конца

﻿- не нарушаю сроков

﻿- не беру предоплат

﻿- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

﻿- Верстаю из PSD и обычной фотки.

﻿- Адаптивность, отзывчивость, резина

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3)

Связь: