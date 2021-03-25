Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым и валидным кодом. Адаптивность, HTML5, CSS3.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги: Качественно делаю адаптивную верстку вашего сайта. Верстаю дешевле чем множество верстальщиков.
- Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайн они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку:
В течении недели после передаче архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Facebook: Константин Слепченко ( остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту )
- готов приступить уже
- всегда довожу дела до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплат
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD и обычной фотки.
- Адаптивность, отзывчивость, резина
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3)
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Facebook: Константин Слепченко ( остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту )
Портфолио
- BEAUTIFUL Адаптивная верстка25 просмотров