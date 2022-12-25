SkvCorpStory

Константин Слепченко SkvCorpStory

 
37 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Удобные, адаптивные, кроссбраузерные сайты. (HTML5, CSS3, JavaScript)

﻿﻿Моя цель - предоставить качественную работу заказчику!

  • Деньги: Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК!
  • Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с готовой версткой я обязуюсь бесплатно и сразу исправлять свои ошибки которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен и в будущем хотел со мной работать!

Ответственность:

﻿- всегда на связи.﻿

- не нарушаю сроков.

﻿- не беру предоплат.

﻿- готов приступить уже.

﻿- всегда дело довожу до конца.

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстка из PSD, FIGMA.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS/JS, анимация сайтов.

Технологии:

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavaScript, FlexBox, БЭМ(BEM).

Образование:

Связь:

* Окончательное решение по предоплате принимаются при общении с заказчиком *

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