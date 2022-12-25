Удобные, адаптивные, кроссбраузерные сайты. (HTML5, CSS3, JavaScript)

﻿﻿Моя цель - предоставить качественную работу заказчику!

Деньги: Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК!

Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК! Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я обязуюсь бесплатно и сразу исправлять свои ошибки которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен и в будущем хотел со мной работать!

Ответственность:

- не нарушаю сроков.

﻿- готов приступить уже.

﻿- всегда дело довожу до конца.

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстка из PSD, FIGMA.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS/JS, анимация сайтов.

Технологии:

Образование:

пройден курс (HTML5, CSS3) от WayUP - сертификат﻿

пройден курс (JavaScript) от WayUp - сертификат﻿

Связь:

* Окончательное решение по предоплате принимаются при общении с заказчиком *