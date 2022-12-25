Константин Слепченко SkvCorpStorySkvCorpStory
37 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Удобные, адаптивные, кроссбраузерные сайты. (HTML5, CSS3, JavaScript)
Моя цель - предоставить качественную работу заказчику!
- Деньги: Качественно делаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК!
- Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен и в будущем хотел со мной работать!
Ответственность:- всегда на связи.
- не нарушаю сроков.- не беру предоплат.
- готов приступить уже.
- всегда дело довожу до конца.
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстка из PSD, FIGMA.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS/JS, анимация сайтов.
Технологии:- HTML(HTML5), CSS(CSS3), JavaScript, FlexBox, БЭМ(BEM).
Образование:
- пройден курс (HTML5, CSS3) от WayUP - сертификат
- пройден курс (JavaScript) от WayUp - сертификат
Связь:
- Emai: [email protected]
- Telegram: SkvCorpStory
- Телефон: только для заказчиков
* Окончательное решение по предоплате принимаются при общении с заказчиком *
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта (Front-End: HTML,CSS, JS)14 просмотров
- Адаптивная верстка сайта (Front-End: HTML5, CSS3)13 просмотров
- ДИЗАЙН САЙТА (1920px - 1080px) AUDI SKYSPHERE36 просмотров
- Дизайнерская работа: Элементы для сайта.14 просмотров
- Сертификат (JavaScript)19 просмотров
- Сертификат (HTML5, CSS3)17 просмотров