Создаю универсального голосового робота для любой бизнес идеи! Робот позволяет оптимизировать процесс и снизить затраты! Обращайтесь.

Телемаркетолог - создаю голосовых роботов быстро и качественно.

Здравствуйте, меня зовут Иван, предлагаю Вам сделать обзвон уже имеющихся или потенциальных клиентов в короткие сроки с помощью универсального голосового робота с озвучкой реального человека. Пропишу качественный скрипт разговора робота с клиентом, все нюансы обговариваются.

Плюсы робота:

1) Звонки пройдут одномоментно, не придется ждать пока реальный человек обзвонит все контакты. Все разговоры будут записаны, анализированы и улучшены.

2) Робот позволяет оптимизировать процесс и снизить траты.

3) Робота можно адаптировать для любой ситуации и бизнес идеи.

4) Во время разговора с роботом создается полное ощущение, что клиент общается с реальным человеком.

5) Робот может быть совершенно любой сложности.

Дополнительно:

1)Робот разрабатывается с учетом потребностей и продавца, и клиента с использованием Offer4U Технологии, которая включает в себя 4 важных блока:

Usefulness (полезность или польза);

Urgency (срочность);

Ultra specificity (специфичность или ультраспецифичность);

Uniqueness (уникальность).

Перед началом работы я изучаю продукт продающей стороны и целевую аудиторию для выявления нужных мне данных + если в чем-то есть проблема и ее нужно решить, то я обязан об этом буду сказать. Пример: Задача привлечь клиента через прозвон с отправкой ссылки на сайт в смс сообщении в конце разговора, а сайт или информация в нем не соответствует реальности или визуал настроен плохо. В таких случаях я жду когда исправляются недочеты и запускаю робота. Люди должны идти на качество, это понятно. В процессе создания робот неоднократно тестируется моим голосом и проходит проверку заказчиком.

Цена моей работы варьируется от сложности заказа:

1) 10-15т.р. -(5-7 вопросов, ответов как в примере ниже и то в примере около 4)

2) 15-30т.р. -(10-15 вопросов, ответов)

3) 30-60т.р. -(20-40 вопросов, ответов)

4) 60-120т.р. -(40-100+ вопросов, ответов)

Тем не менее у вас может быть хоть 10000 клиентская база, на цену это не влияет.

Дополнительные расходы: 1 успешный звонок = 4 рубля + 500 рублей запись голоса на профессиональной студии, голос тоже будем выбирать.

Прикладываю пример уже готового телефонного разговора робота с человеком:

https://drive.google.com/file/d/1D2yQTZvEMarAP1Tyz_lqE_xFMch-uRT7/view?usp=sharing + интеллект карта-скрипт разговора: https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-11270242343744b0bb8dc3f51c8b6ba0