SkyLarkInFog

Профессиональный видео и фото монтаж

Доброго дня Всем!

Я Одесситка. Закончила ОНУ им. Мечникова факультет журналистики в 2012 году.

С 2010 работала на Одесском областном государственном телевидении (сейчас UA:Одеса) в качестве старшего редактора. Создавала сценарии для программ, сюжеты. Занималась профессиональной дикторской начиткой для новостей, сюжетов, рекламных роликов.

В 2014 году работала на телеканале "ЗДОРОВЬЕ", "G-Tv", "G-news" в должности редактора. За этот период времени создала тысячи рекламных роликов, сюжетов (как заказного характера, так и социально-значимых).

В 2016 году получила должность директора филиала продюсерской студии "LyuPro"

Занималась созданием текстов, сюжетов, видеосъемкой, монтажом.

Работала в программах: SonyVegas, Adobe Premiere Pro, DaVinci, Adobe After Effect, Adobe Photoshop.

Все эти годы продолжала работать на телеканале редактором, ведущей прямых эфиров, диктором и монтажером.

В 2018 году ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Работаю качественно, быстро, и на 100% выкладываюсь для создания уникального меди-продукта. Люблю свою работу!

*Создаю тексты 100% уникальности любого содержания и жанра.

**Занимаюсь профессиональной дикторской начиткой

***Выполняю видео, фото монтаж.