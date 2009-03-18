SkySpartak

Николай SkySpartak

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Предоставляемые услуги:

- Новости/Статьи/Обзоры

- Речи/Письма

- Креатив/Копирайтинг/Рерайтинг

- Проза

- Рефераты

- Геймдизайнинг

- Сценарии

- Составление проектов для allsubmitter

- Разработка флагов, листовок, плакатов

Свободное владение русским и украинским языками.

Отзывы заказчиков

myLonger
Аня 
44 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Составление описаний для сайтов
Быстро, качественно, 10000 кратких и 10000 полных описаний. :) Рекомендую.
maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Якименко Николай (SkySpartak)
Николай очень ответственно подошел к работе, написал очень интересные квесты, разнообразил игровой мир. Обязательно буду еще обращаться. Молодец!
Доволен работой. Оплату получил в срок. Будем сотрудничать. Всем доволен!
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