SkySpartak

Предоставляемые услуги:
- Новости/Статьи/Обзоры
- Речи/Письма
- Креатив/Копирайтинг/Рерайтинг
- Проза
- Рефераты
- Геймдизайнинг
- Сценарии
- Составление проектов для allsubmitter
- Разработка флагов, листовок, плакатов
Свободное владение русским и украинским языками.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Быстро, качественно, 10000 кратких и 10000 полных описаний. :) Рекомендую.
$20
10 баллов
16 лет назад
Николай очень ответственно подошел к работе, написал очень интересные квесты, разнообразил игровой мир. Обязательно буду еще обращаться. Молодец!
Ответный отзыв
Доволен работой. Оплату получил в срок. Будем сотрудничать. Всем доволен!