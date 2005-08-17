Работа на первом месте
Здравствуйте, меня зовут Салых.
Я верстальщик и все ещё обучаюсь веб программированю. Делаю верстки сайтов качественно и недорого.
Хорошая адаптивность сайтов даже если в макете нет мобильной версии.
Делаю правки и изменения до тех пор пока вы не будете полностю удовлетворены работой.
*Знаю: HTML5, CSS3, SCSS, Javascript, Bootstrap
*Все правки и изменения бесплатно.
*Ответственен за свою работу.
*Беру только те заказы которые точно смогу выполнить.
Буду рад сотрудничать
Номер телефона: +993 63 969714
Telegram: @Slane_desu
Портфолио
- Верстка лендинга9 просмотров
- Верстка лендинга10 просмотров
- Верстка лендинга8 просмотров
- Верстка лендинга (не адаптивная)13 просмотров
- Верстка лендинга10 просмотров
- Верстка лендинга11 просмотров