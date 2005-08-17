Работа на первом месте

Здравствуйте, меня зовут Салых.

Я верстальщик и все ещё обучаюсь веб программированю. Делаю верстки сайтов качественно и недорого.

Хорошая адаптивность сайтов даже если в макете нет мобильной версии.

Делаю правки и изменения до тех пор пока вы не будете полностю удовлетворены работой.

*Знаю: HTML5, CSS3, SCSS, Javascript, Bootstrap

*Все правки и изменения бесплатно.

*Ответственен за свою работу.

*Беру только те заказы которые точно смогу выполнить.

Буду рад сотрудничать

Номер телефона: +993 63 969714

Telegram: @Slane_desu