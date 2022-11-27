Я - филолог. В прошлом судебный эксперт фоноскопист, в связи с чем имею многолетний опыт расшифровки зашумленных аудио- и видеофайлов. Также имею разноплановый опыт работы с текстом: могу создать уникальный текст, отредактировать исходный. Увлекаюсь SEO оптимизацией и стремлюсь развиваться в этом направлении.