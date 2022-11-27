SlavLeyt

Ярослава SlavLeyt

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я - филолог. В прошлом судебный эксперт фоноскопист, в связи с чем имею многолетний опыт расшифровки зашумленных аудио- и видеофайлов. Также имею разноплановый опыт работы с текстом: могу создать уникальный текст, отредактировать исходный. Увлекаюсь SEO оптимизацией и стремлюсь развиваться в этом направлении.

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Отзывы заказчиков

mag_lw
Яков 
72 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
9 баллов
2 года назад
Транскрибация речи по видео
Отзыв недоступен.
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