Я - филолог. В прошлом судебный эксперт фоноскопист, в связи с чем имею многолетний опыт расшифровки зашумленных аудио- и видеофайлов. Также имею разноплановый опыт работы с текстом: могу создать уникальный текст, отредактировать исходный. Увлекаюсь SEO оптимизацией и стремлюсь развиваться в этом направлении.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
2 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!