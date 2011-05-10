Галинский Владислав Александрович
Дата рождения: 27.01.1973
Web: http://www.plantation.com.ua/
E-mail: [email protected]
Телефон: +38(067)658-12-80; +38(044)286-69-37(дом)
Киев, ул. Ковпака, д.3, кв. 58.
Пожелания к будущей работе:
Должность: звукорежиссер
Опыт работы:
2002-настоящее время – работа на собственной студии звукозаписи «Plantation Production Studio»
Должностные обязанности: озвучка; дубляж; композитор; тонировка; накопление, сведение и мастеринг музыкального материала; разработка имеджевой рекламы на радио и ТВ; монтаж видео материалов…
1997-2002 – компания «GSC Game World»
Должность: звукорежиссер
Должностные обязанности: композитор, тонировка, озвучка.
Профессиональные навыки:
Профессиональный и творческий подход к любому проекту, стремление находить оригинальные решения…
Знания ПК:
Audio: Nuendo, Samplitude, Sonar, SoundForge, Acid, Vst&DxPlugins и др.
Video: Adobe Premiere, VirtualDub, Adobe Photoshop и др.
Имею большой опыт тонировки и синхронизации, конвертирования аудио материалов практически в любой формат(AC3,DTS и т.д.), имею большую аудио библиотеку синхронных шумов…
Образование:
Закончил в 2000 году Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенка-Карого и получил полное высшее образование по специальности «Телеискусство», квалификация «Звукорежиссер».
Дополнительные сведения:
Водительские права категории «В», стаж вождения 11 лет, наличие собственного автомобиля Opel Omega.
Готов к командировкам.
Женат, имею 12-ти летнюю дочь.