Slava_Radko

МУЗИКА - РУХ ЖИТТЯ

МОЯ ЦЕЛЬ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ДОВЕСТИ СВОЮ КОМПОЗИЦИЮ ДО СОСТОЯНИЯ ДОСТОЙНОГО СТРИММИНГОВЫХ СЕРВИСОВ, РАСКРЫТЬ ПАЛИТРУ ЗВУКА ВАШЕЙ

РАБОТЫ, ЕЕ ДИНАМИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ И ХАРАКТЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ:

В моём арсенале опыт 19 лет работы с музыкой из них 5 лет звукорежиссуры, так же оборудование высшего уровня в частности

Компаний Universal audio, Yamaha, PreSonus и AKG

МОИ УСЛУГИ:

Сведение , мастеринг, написание MIDI (синтез, аранжировка) семплирование, битмейкинг.

О СЕБЕ:

Закончил Харьковскую Среднюю Специализированную Школу-интернат по классу Хорового дирижирования

Закончил Харьковскую Академию Культуры по классу Хорового дирижирования

Прошел курс обучения Сведения и Мастеринга https://www.instagram.com/solomaha_production/

Прошел курс Сведения и Мастеринга в классе Константина Матафонова в школе Music heads https://musicheads-pro.ru/matafonovmixing

Более 2 лет практики живой записи и сведения, в этот период провёл несколько концертов Дома культуры в Харькове в качестве

сценического звукорежиссера.

Контактные данные:

instagramm: @abstractida_inlife

Telegram: +380992214415

Viber: +380992214415

Мобільний телефон: +380635304677

Пошта: [email protected]

Из-за ситуации в стране решил посвятить себя работе в качестве Фрилансера