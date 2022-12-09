Slava_Radko

МОЯ ЦЕЛЬ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ДОВЕСТИ СВОЮ КОМПОЗИЦИЮ ДО СОСТОЯНИЯ ДОСТОЙНОГО СТРИММИНГОВЫХ СЕРВИСОВ, РАСКРЫТЬ ПАЛИТРУ ЗВУКА ВАШЕЙ
РАБОТЫ, ЕЕ ДИНАМИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ И ХАРАКТЕР.
ОБОРУДОВАНИЕ:
В моём арсенале опыт 19 лет работы с музыкой из них 5 лет звукорежиссуры, так же оборудование высшего уровня в частности
Компаний Universal audio, Yamaha, PreSonus и AKG
МОИ УСЛУГИ:
Сведение , мастеринг, написание MIDI (синтез, аранжировка) семплирование, битмейкинг.
О СЕБЕ:
Закончил Харьковскую Среднюю Специализированную Школу-интернат по классу Хорового дирижирования
Закончил Харьковскую Академию Культуры по классу Хорового дирижирования
Прошел курс обучения Сведения и Мастеринга https://www.instagram.com/solomaha_production/
Прошел курс Сведения и Мастеринга в классе Константина Матафонова в школе Music heads https://musicheads-pro.ru/matafonovmixing
Более 2 лет практики живой записи и сведения, в этот период провёл несколько концертов Дома культуры в Харькове в качестве
сценического звукорежиссера.
Контактные данные:
instagramm: @abstractida_inlife
Telegram: +380992214415
Viber: +380992214415
Мобільний телефон: +380635304677
Пошта: [email protected]
Из-за ситуации в стране решил посвятить себя работе в качестве Фрилансера