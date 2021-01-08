Видеомонтажер
Видео монтаж в Premier Pro
Эффекты в After Effects
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Портфолио
- Интервью с фэшн дизайнером72 просмотра
- Тизер сериала86 просмотров
- Desert Race. Гонки в пустыне73 просмотра
- Монтаж спортивного ролика76 просмотров
- Sea World. Шоу китов52 просмотра
- Destination Market43 просмотра
- Shark Dive (погружение с акулами)50 просмотров
- Документальный ролик Weekend Warriors61 просмотр
- Монтаж промо ролика обуви Xionic52 просмотра
- Монтаж промо ролика обуви Xionic82 просмотра