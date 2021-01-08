Slava_Solon

Вячеслав Солонин Slava_Solon

 
36 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажер

Видео монтаж в Premier Pro

Эффекты в After Effects

Ролики для соц сетей. 

After Effects