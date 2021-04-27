Видеомонтаж, инфографика, текстографика, моушндизайн
Меня зовут Артём, я занимаюсь монтажом и моушндизайном на протяжении 2.5 лет. Отлично владею After Effects и PremierePro. Так же предоставляю услуги по саунддизайну и 3д визуализации.
Моей сильной стороной выступают навыки владения ПО и творческим мышлением. Мне противно от однотипных нарезок и шаблонов, поэтому я предлагаю разнообразие, плавность и сочность картинки.
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Портфолио
- Небольшое интро для ютуб51 просмотр
- Персональное приглашение на свадьбу51 просмотр
- Логотип33 просмотра
- Анимированный фон для стрима50 просмотров
- Промо ролик.36 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Было приятно работать с профи, все пожелания учитывал и всегда шел на встречу, что очень приятно. По срокам не подвел, всегда на связи. Спасибо за работу, рекомендую!