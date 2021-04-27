Slavov

Артём Slavov

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж, инфографика, текстографика, моушндизайн

Меня зовут Артём, я занимаюсь монтажом и моушндизайном на протяжении 2.5 лет. Отлично владею After Effects и PremierePro. Так же предоставляю услуги по саунддизайну и 3д визуализации.

Моей сильной стороной выступают навыки владения ПО и творческим мышлением. Мне противно от однотипных нарезок и шаблонов, поэтому я предлагаю разнообразие, плавность и сочность картинки.

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Отзывы заказчиков

Kasia_PL
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Анимация 2d логотипа
Было приятно работать с профи, все пожелания учитывал и всегда шел на встречу, что очень приятно. По срокам не подвел, всегда на связи. Спасибо за работу, рекомендую!