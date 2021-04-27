Видеомонтаж, инфографика, текстографика, моушндизайн

Меня зовут Артём, я занимаюсь монтажом и моушндизайном на протяжении 2.5 лет. Отлично владею After Effects и PremierePro. Так же предоставляю услуги по саунддизайну и 3д визуализации.

Моей сильной стороной выступают навыки владения ПО и творческим мышлением. Мне противно от однотипных нарезок и шаблонов, поэтому я предлагаю разнообразие, плавность и сочность картинки.