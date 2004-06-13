Якісна та швидка робота!

Всім привіт 👋

З радістю допоможу вам в виконанні таких завдань як: КОПІРАЙТИНГ, РЕРАЙТИНГ, ПЕРЕКЛАДАЧ ТА РЕДАКТУВАННЯ текстів різної складності.

Також займаюсь транскрибацією та передрукуванням текстів з аудіо,відео та фото

Вільно володію українською, англійською, німецькою та російською мовами.

До роботи підходжу з максимальною самовіддачею та серйозністю, тому проблем не буде ☺️