Slomlennoe

Андрій Slomlennoe

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Якісна та швидка робота!

Всім привіт 👋

З радістю допоможу вам в виконанні таких завдань як: КОПІРАЙТИНГ, РЕРАЙТИНГ, ПЕРЕКЛАДАЧ ТА РЕДАКТУВАННЯ текстів різної складності.

Також займаюсь транскрибацією та передрукуванням текстів з аудіо,відео та фото

Вільно володію українською, англійською, німецькою та російською мовами.

До роботи підходжу з максимальною самовіддачею та серйозністю, тому проблем не буде ☺️

#27Написание обзоров
#32Английский язык
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1175
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно, жодних зауважень немає
Вчасна оплата, приємний роботодавець
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