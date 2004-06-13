Якісна та швидка робота!
Всім привіт 👋
З радістю допоможу вам в виконанні таких завдань як: КОПІРАЙТИНГ, РЕРАЙТИНГ, ПЕРЕКЛАДАЧ ТА РЕДАКТУВАННЯ текстів різної складності.
Також займаюсь транскрибацією та передрукуванням текстів з аудіо,відео та фото
Вільно володію українською, англійською, німецькою та російською мовами.
До роботи підходжу з максимальною самовіддачею та серйозністю, тому проблем не буде ☺️
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#1175
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно, жодних зауважень немає
Ответный отзыв
Вчасна оплата, приємний роботодавець