Создаю дизайн, который решает ваши задачи

Здравствуй!

Меня зовут Максим, мне 22 года.

Локация проживания: Санкт - Петербург.

Занимаюсь:

разработкой дизайна Ваших продуктов.

версткой на платформе Tilda.

Мой телеграм: https://t.me/Slovogorodskiy

Мой сайт: https://slovogorodskiy.ru/

Я детально погружаюсь в каждый проект и доношу максимальную ценность как заказчику, и так будущему пользователю.

Кратко о процессе работы:

Этап дизайна:

Знакомство с Вами и Вашим продуктом, ценностями компании и целями. Сравнительный анализ конкурентов. Создание чернового дизайн-макета будущего сайта. проработка функционала отдельных блоков. Разработка конечной версии дизайна, подготовка к верстке на Tilda

Этап верстки:

Верстка основных и типовых блоков, страниц состояния, всплывающих окон Наполнение страниц Вашим контентом. Адаптация под мобильные устройства Базовая настройка SEO, способов оплат и связи.

Все правки в проект вносятся абсолютно бесплатно!

Приятного нам сотрудничества!