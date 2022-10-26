Максим Словогородский SlovogorodskiySlovogorodskiy
Здравствуй!
Меня зовут Максим, мне 22 года.
Локация проживания: Санкт - Петербург.
Занимаюсь:
разработкой дизайна Ваших продуктов.
версткой на платформе Tilda.
Мой телеграм: https://t.me/Slovogorodskiy
Мой сайт: https://slovogorodskiy.ru/
Я детально погружаюсь в каждый проект и доношу максимальную ценность как заказчику, и так будущему пользователю.
Кратко о процессе работы:
Этап дизайна:
Знакомство с Вами и Вашим продуктом, ценностями компании и целями.
Сравнительный анализ конкурентов.
Создание чернового дизайн-макета будущего сайта.
проработка функционала отдельных блоков.
Разработка конечной версии дизайна, подготовка к верстке на Tilda
Этап верстки:
Верстка основных и типовых блоков, страниц состояния, всплывающих окон
Наполнение страниц Вашим контентом.
Адаптация под мобильные устройства
Базовая настройка SEO, способов оплат и связи.
Все правки в проект вносятся абсолютно бесплатно!