SlyFoks

Вячеслав SlyFoks

 
39 летРоссия/Электросталь
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фотографий. Коллажи. Ретушь. Настройка и ведение рекламы в VK!

Обработка фотографий. Коллажи. Ретушь. Настройка и ведение рекламы в VK!

Добрый день! Занимаюсь обработкой фотоизображений. Цвето- и светокоррекция, ретушь, коллажи, кадрирование.

Также занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в VK. 

1. Разработка рекламных постов.

2. Ретаргетинг по целевой аудитории в вк.

Мои контакты:

WhatsApp: +7 (926) 620-47-74

﻿VK: ВК

Портфолио
Обработка фотографий
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