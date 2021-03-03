Обработка фотографий. Коллажи. Ретушь. Настройка и ведение рекламы в VK!
Обработка фотографий. Коллажи. Ретушь. Настройка и ведение рекламы в VK!
Добрый день! Занимаюсь обработкой фотоизображений. Цвето- и светокоррекция, ретушь, коллажи, кадрирование.
Также занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в VK.
1. Разработка рекламных постов.
2. Ретаргетинг по целевой аудитории в вк.
Мои контакты:
WhatsApp: +7 (926) 620-47-74
VK: ВК
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Портфолио
- Чистка лица.95 просмотров
- Настройка и ведение рекламного кабинета во ВК.179 просмотров
- Работа с RAW файлом127 просмотров
- Кадрирование102 просмотра
- Портретная ретушь120 просмотров
Обработка фотографий
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