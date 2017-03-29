Очень некачественная верстка, или хотел больше денег, но я предложил увеличить стоимость это не помогло. Я не усмотрел всех деталей через скайп. После чего говорил что исправит прошло пару дней. В скайпе тишина. Это кидалово, левый расчет... Когда начал смотреть файлы все стили кучей вывалены в один файл, если что то доделывать потом концов не найти. По цене ставит мало денег, показывает хороший макет, И по итогу много переделываю.