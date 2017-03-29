Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- Git
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- e-mail: [email protected]
- skype: smegan4uk
Отзывы заказчиков
$35
6 баллов
8 лет назад
Очень некачественная верстка, или хотел больше денег, но я предложил увеличить стоимость это не помогло. Я не усмотрел всех деталей через скайп. После чего говорил что исправит прошло пару дней. В скайпе тишина. Это кидалово, левый расчет... Когда начал смотреть файлы все стили кучей вывалены в один файл, если что то доделывать потом концов не найти. По цене ставит мало денег, показывает хороший макет, И по итогу много переделываю.