Smegan

Олег Сирота Smegan

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • Git
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Контакты:

  • skype: smegan4uk

Отзывы заказчиков

akuraga
Иван 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
6 баллов
8 лет назад
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Очень некачественная верстка, или хотел больше денег, но я предложил увеличить стоимость это не помогло. Я не усмотрел всех деталей через скайп. После чего говорил что исправит прошло пару дней. В скайпе тишина. Это кидалово, левый расчет... Когда начал смотреть файлы все стили кучей вывалены в один файл, если что то доделывать потом концов не найти. По цене ставит мало денег, показывает хороший макет, И по итогу много переделываю.