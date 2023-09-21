🔥Создаю дизайн для сайтов любой сложности!

👋Привет!

Меня зовут Юлия и я веб-дизайнер с 3-х летним опытом.

Разработаю классный продающий дизайн интернет-магазина, лендинга, портала и сделаю адаптив под разные утройства.

Приложения под iOS Android я, кстати, тоже разрабатываю

До веб-дизайна я много лет рисовала, так что могу проиллюстрировать любую вашу идею в векторе и растре.

Работаю в

Figma

Sketch

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Procreate

Этапы работы:

1. Получаю бриф и техническое задание

2. Оцениваю стоимость и сроки

3. Заключаем договор(или безопасную сделку через сайт)

4. Предоплата от 25 до 50% полной стоимости, в зависимости от нашей договоренности

5. Получаю контент для наполнения(тексты, изображения)

6. Разрабатываю дизайн - концепцию, прототип

7. Согласовываем с вами

8. Разрабатываю итоговый дизайн - макет

9. Согласовываем снова, вносим правки* (До 5 правок в проекте – бесплатно. Все доработки – чего не было указано в ТЗ – за дополнительную плату)

10. Делаю адаптивы страниц

11. Сдаю вам проект, если необходимо с презентацией. Получаю оплату.

Прайс:

Лендинг(5 - 7 дней)

7-8 блоков — 120$

9-10 блоков — 170$

11-12 блоков — 220$

адаптив + 50$

Многостраничные сайты(5-14 дней):

Главная страница (3 - 7 дней) — 190$

адаптив + 80$

Внутренние страницы(2 шт в день) — 45$

адаптив каждой + 20$

*в стоимость адаптивов входит — 1000px, 768px, 480px, 320px

Можем обсудить детали проекта в Skype или Zoom

(но прописанное техническое задание обязятельно)