👋Привет!
Меня зовут Юлия и я веб-дизайнер с 3-х летним опытом.
Разработаю классный продающий дизайн интернет-магазина, лендинга, портала и сделаю адаптив под разные утройства.
Приложения под iOS Android я, кстати, тоже разрабатываю
До веб-дизайна я много лет рисовала, так что могу проиллюстрировать любую вашу идею в векторе и растре.
Работаю в
- Figma
- Sketch
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Procreate
Этапы работы:
1. Получаю бриф и техническое задание
2. Оцениваю стоимость и сроки
3. Заключаем договор(или безопасную сделку через сайт)
4. Предоплата от 25 до 50% полной стоимости, в зависимости от нашей договоренности
5. Получаю контент для наполнения(тексты, изображения)
6. Разрабатываю дизайн - концепцию, прототип
7. Согласовываем с вами
8. Разрабатываю итоговый дизайн - макет
9. Согласовываем снова, вносим правки* (До 5 правок в проекте – бесплатно. Все доработки – чего не было указано в ТЗ – за дополнительную плату)
10. Делаю адаптивы страниц
11. Сдаю вам проект, если необходимо с презентацией. Получаю оплату.
Прайс:
Лендинг(5 - 7 дней)
7-8 блоков — 120$
9-10 блоков — 170$
11-12 блоков — 220$
адаптив + 50$
Многостраничные сайты(5-14 дней):
Главная страница (3 - 7 дней) — 190$
адаптив + 80$
Внутренние страницы(2 шт в день) — 45$
адаптив каждой + 20$
*в стоимость адаптивов входит — 1000px, 768px, 480px, 320px
Можем обсудить детали проекта в Skype или Zoom
(но прописанное техническое задание обязятельно)
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