Веб-программист

Приветствую! Меня зовут Максим, мне 21 год от роду. С дошкольного возраста интересуюсь компьютерной техникой и программированием в частности. За все это время многое изучено и однозначно решено посвятить жизнь сфере разработки и программирования. В 2021 году закончил колледж Московского Государственного Института Международных Отношений, на специальность техник-программист.

Мной на хорошем уровне освоены такие языки, как php, javascript. Из очевидного, в первую очередь освоены mysql, html, css, но, как всем известно, они к ЯП не относятся же.

Мною разработано несколько сайтов с использованием CMS WordPress, самый яркий пример из них - AnnaMaria. Так же, дорабатывал сайт МБУ «КГС», на котором используется CMS 1C-Битрикс. Умею работать согласно макетов, созданных в Photoshop или Figma. В данное время закрепляю знания и умения fullstack-разработки с помощью связки Express+React+PostgreSQL, есть интересные наработки, но так ничего и не выпущено в открытый доступ. За моими плечами имеется опыт работы с С#, Kotlin, но это больше про разработку нативных приложений для Windows и Android, а сами приложения разрабатывались для выполнения лабораторных и дипломной работ, если это важно, то по всем подобным работам получена оценка "отлично".

Можно многое перечислять, что я пробовал и изучал, сидя за компьютером, можно уйти вплоть до Fl Studio или Arduino IDE, но вряд ли мы коснемся дурного вкуса музыки или программирования Arduino-подобных контролеров, ведь так?)

На данный же момент я ориентируюсь на разработку сайтов.

Я готов браться за работу, связанную с версткой, доработкой и наполнением сайтов с использованием библиотеки React или на обычных JS, php. Работа с различными CMS не вызывает трудностей, т.к. понимаю, как они работают и без проблем разбираюсь в их файловой структуре. Помимо прочего, я с радостью готов браться за небольшие заказы, так как на данный момент служу Родине и по счастливому стечению обстоятельств, жизнь не разлучила меня с компьютером и интернетом. Также, довольно хорошо работаю с Adobe Photoshop.

В процессе сотрудничества стараюсь находить индивидуальний подход к каждому заказчику, согласовывать все нюансы и мелочи, возникающие на этапе планирования и разработки. Стоимость моих услуг всегда договорная и зависит от объема работы.