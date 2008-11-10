Доброе время суток!

Вас приветствуют два родных брата, представителем которых, являюсь Я.

Работаем слаженно, оперативно, без задержек.Творческая жила присутствует. Прилагаем максимум усилий и сделаем всё, чтобы заказчик не разочаровался. Одна голова хороша, а две - лучше. Зарабатываем совместно на жизнь около 3-ёх лет. Будем рады за предоставленную нам работу. Мы отнесемся к ней серьёзно и с полной самоотдачей. Будьте уверены в нас и тогда мы вас не подведем! Ваш покорный слуга, Сергей. ( и Александр)

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