Smiter

Сергей Михайленко Smiter

 
37 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Доброе время суток!

Вас приветствуют два родных брата, представителем которых, являюсь Я.

Работаем слаженно, оперативно, без задержек.Творческая жила присутствует. Прилагаем максимум усилий и сделаем всё, чтобы заказчик не разочаровался. Одна голова хороша, а две - лучше. Зарабатываем совместно на жизнь около 3-ёх лет. Будем рады за предоставленную нам работу. Мы отнесемся к ней серьёзно и с полной самоотдачей. Будьте уверены в нас и тогда мы вас не подведем! Ваш покорный слуга, Сергей. ( и Александр)

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Отзывы заказчиков
Nar-way
59 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей
Сергей выполнил работу даже раньше оговоренного срока. Качество - на высшем уровне. Благодарю.
Очень приятно иметь дело с Дмитрием. Доброжелательный и понимающий человек! Лёгок в общении. Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем.
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