Smiths

Евгений Smiths

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Помочь перенести drupal

    Нужно перенести сайт на druple, на другой домен, при подключение старой базы данных у меня получается, вот такой результат http://oldver.gorod-alatyr.ru/ , кто может исправить это? icq:636512292

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработать сайт на dle 9.6

    Сам сайт: http://gorod-alatyr.ru/ Старая версия сайта: http://old.gorod-alatyr.ru/drupal/ нужно будет восстановить, чтобы можно было просо переходить по http://old.gorod-alatyr.ru/ Нужно восстановить некоторые "компоненты" со старого сайта. ТЗ прикрепляю в виде Word-документа. Оплата ...

    DLEDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад