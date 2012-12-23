Нужно перенести сайт на druple, на другой домен, при подключение старой базы данных у меня получается, вот такой результат http://oldver.gorod-alatyr.ru/ , кто может исправить это? icq:636512292
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно перенести сайт на druple, на другой домен, при подключение старой базы данных у меня получается, вот такой результат http://oldver.gorod-alatyr.ru/ , кто может исправить это? icq:636512292
Сам сайт: http://gorod-alatyr.ru/ Старая версия сайта: http://old.gorod-alatyr.ru/drupal/ нужно будет восстановить, чтобы можно было просо переходить по http://old.gorod-alatyr.ru/ Нужно восстановить некоторые "компоненты" со старого сайта. ТЗ прикрепляю в виде Word-документа. Оплата ...