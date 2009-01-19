Ольга Амелина Smoke-birdSmoke-bird
NaN летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Фотограф-любитель, есть опыт написания статей на заказ в блогах, форумах. Новичок во фрилансе, поэтому на работу прошу больше времени. Всегда доработаю, если заказчик просит (правда, пока ни разу не приходилось).
Образование - высшее экономическое.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фацелия183 просмотра
- Осень156 просмотров
- Бутон127 просмотров
- Чибис162 просмотра
- Фаленопсис121 просмотр
- Следы на снегу222 просмотра
- Зима129 просмотров
- Поле142 просмотра