Фотограф-любитель, есть опыт написания статей на заказ в блогах, форумах. Новичок во фрилансе, поэтому на работу прошу больше времени. Всегда доработаю, если заказчик просит (правда, пока ни разу не приходилось).

Образование - высшее экономическое.