Smoke-bird

Ольга Амелина Smoke-bird

 
NaN летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Фотограф-любитель, есть опыт написания статей на заказ в блогах, форумах. Новичок во фрилансе, поэтому на работу прошу больше времени. Всегда доработаю, если заказчик просит (правда, пока ни разу не приходилось).

Образование - высшее экономическое.

Написание статей
Портфолио