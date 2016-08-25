Smotritskiy

Александр Смотрицкий Smotritskiy

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Требуется отрисовать лого в векторе и разработать фс
Александр отличный заказчик - знает чего хочет, приятный в общении, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Хочу выразить Ольге свою признательность и благодарность за проделанную ей работу. Ольга действительно профессионал своего дела и человек, который держит свое слово. Было очень приятно поработать с ней. Обращайтесь к Ольге за помощью и вы не пожалеете.
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