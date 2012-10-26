SnabKiptek

Анастасия SnabKiptek

 
34 годаРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Поиск постащиков

    $50

    Нужно найти 50 поставщиков (производителей) зимних стелек для обуви (солевые , на батарейках и пр.) . Оформить в таблицу: наименование бренда, наименование организации, страна производитель.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад