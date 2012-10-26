SnabKiptek

$50
Нужно найти 50 поставщиков (производителей) зимних стелек для обуви (солевые , на батарейках и пр.) . Оформить в таблицу: наименование бренда, наименование организации, страна производитель.
Прочее8 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужно найти 50 поставщиков (производителей) зимних стелек для обуви (солевые , на батарейках и пр.) . Оформить в таблицу: наименование бренда, наименование организации, страна производитель.
Нужно найти 100 видов товаров из промышленной группы , на которые не падает или растет спрос зимой.