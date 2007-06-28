Профессиональный веб-программист, опыт работы 5 лет.
Владею PHP+MySQL, HTML, XML/XSL, JavaScript. Имею опыт разработки собственных скриптов. На протяжении последних трех лет работаю с CMS Mambo/Joomla!. Есть опыт создания шаблонов, установки и настройки различных модулей и компонентов, написания и доработки модулей, компонентов и мамботов.
О цене ВСЕГДА можно договориться :)
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Портфолио
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- Музыкальный театр Солнца593 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
16 лет назад
Были оговорены условия выполнения работы по написанию компонента для joomla, была сделана предоплата в 50% от суммы. 2-3 дня человек общался и что то показывал, в последствии пропал, по оставленным телефонам не отвечает. сроки выполнения заказа были установлены в 10 дней, на данный момент прошел месяц. Результатов нет. Человека тоже нет его icq: 330993