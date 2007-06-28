Профессиональный веб-программист, опыт работы 5 лет.

Владею PHP+MySQL, HTML, XML/XSL, JavaScript. Имею опыт разработки собственных скриптов. На протяжении последних трех лет работаю с CMS Mambo/Joomla!. Есть опыт создания шаблонов, установки и настройки различных модулей и компонентов, написания и доработки модулей, компонентов и мамботов.

О цене ВСЕГДА можно договориться :)