SnakeU2

Алексей Абросимов SnakeU2

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Профессиональный веб-программист, опыт работы 5 лет.

Владею PHP+MySQL, HTML, XML/XSL, JavaScript. Имею опыт разработки собственных скриптов. На протяжении последних трех лет работаю с CMS Mambo/Joomla!. Есть опыт создания шаблонов, установки и настройки различных модулей и компонентов, написания и доработки модулей, компонентов и мамботов.

О цене ВСЕГДА можно договориться :)

PHPJavascriptMySQLHTMLJoomla
Отзывы заказчиков
tezarus
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
0 баллов
16 лет назад
Компонент для joomla
Были оговорены условия выполнения работы по написанию компонента для joomla, была сделана предоплата в 50% от суммы. 2-3 дня человек общался и что то показывал, в последствии пропал, по оставленным телефонам не отвечает. сроки выполнения заказа были установлены в 10 дней, на данный момент прошел месяц. Результатов нет. Человека тоже нет его icq: 330993