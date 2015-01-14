Snarkfog

Максим Snarkfog

 
36 летУкраина/Одесса
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
arayr
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Подробный аудит сайта
Работаю первый раз. Сотрудничеством с Максимом полностью доволен. Сделал подробный аудит сайта и объяснил что и как исправить. Спасибо!
Заказчик четко сформулировал задачу, отвечал на возникавшие в ходе работы вопросы, работу оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dderk13
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужен аудит сайта и продвижение
Работой доволен. Выполнена раньше ожидаемого срока. и, главное, исполнитель всё мне объяснил в доступной форме. Надеюсь, что будем сотрудничать.
Хороший заказчик. Четко знает, что ему нужно, подробно описывает суть задачи, не торопит, оплачивает работу точно в срок. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв