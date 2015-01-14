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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Работаю первый раз. Сотрудничеством с Максимом полностью доволен. Сделал подробный аудит сайта и объяснил что и как исправить. Спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик четко сформулировал задачу, отвечал на возникавшие в ходе работы вопросы, работу оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
9 лет назад
Работой доволен. Выполнена раньше ожидаемого срока. и, главное, исполнитель всё мне объяснил в доступной форме. Надеюсь, что будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко знает, что ему нужно, подробно описывает суть задачи, не торопит, оплачивает работу точно в срок. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.