Нужен аудит сайта и продвижение

Здравствуйте, мне нужно помочь сделать перелинковку на сайте и оптимизацию метатегов. Т.е надо сделать перелинковку и оптимизацию метатегов для одной из категорий (полностью с подкатегориями и статьями). Оплата после выполнения и проверки работ. Жду ваших ...