Нужен аудит сайта и продвижение

перенести сайт с www.test.tehno-link.ru на tehno-link.ru со семи вытекающими редирект по ключам, закрыть от индекса не нужное., После переноса за одеяльную плату требуются доработке по друпалу 6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт. Примерно месяц назад упала посещаемость. Нужно выяснить причины и дать рекомендации. Пишите предложения с примерами подобных работ, указывайте адекватные цены и сроки. Адрес сайта вышлю в личку заинтересовавшим кандидатам.
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