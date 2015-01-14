Нужен аудит сайта и продвижение

Тестирование сайтовЗавершен6 заявок214 просмотров
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Есть сайт. Примерно месяц назад упала посещаемость. Нужно выяснить причины и дать рекомендации. Пишите предложения с примерами подобных работ, указывайте адекватные цены и сроки. Адрес сайта вышлю в личку заинтересовавшим кандидатам.

9 лет назад
dderk13
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Snarkfog
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Работой доволен. Выполнена раньше ожидаемого срока. и, главное, исполнитель всё мне объяснил в доступной форме. Надеюсь, что будем сотрудничать.
Хороший заказчик. Четко знает, что ему нужно, подробно описывает суть задачи, не торопит, оплачивает работу точно в срок. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.