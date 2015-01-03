Улучшение юзабилити сайта

Тестирование сайтовЗавершен8 заявок236 просмотров
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Сайт www.ustanovka-doors.ru

Необходимо протестировать сайт на предмет юзабилити с целью:

1. Увеличить число просмотров страниц и время на сайте, уменьшить количество отказов.

2. Сделать сайт более удобным и интересным для посетителя.

3. Дать рекомендации по улучшению, в том числе дизайна и навигации.

4. Обосновать свои советы.

Тест работы сайта:

1. Протестировать сайт с целью поиска багов в верстке и функционале.

2. Протестировать скорость, и дать рекомендации по улучшению.

9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
2 дня
Алексею огромный респект! Оперативно, отличная обратная связь. Все что меня так давно беспокоило, Алесей установил, разжевал и что называется "в рот положил". Все ответы и уточнения были "плюсом" визуализированы, что особенно круто, так как более понятно. Рекомендую - отличный исполнитель, надеюсь на продолжение сотрудничества!
Интересный проект, предоплата и постоплата, понятная задача, постоянно на связи — сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую Сергея как отличного заказчика!