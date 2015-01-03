Улучшение юзабилити сайта

Алексею огромный респект! Оперативно, отличная обратная связь. Все что меня так давно беспокоило, Алесей установил, разжевал и что называется "в рот положил". Все ответы и уточнения были "плюсом" визуализированы, что особенно круто, так как более понятно. Рекомендую - отличный исполнитель, надеюсь на продолжение сотрудничества!