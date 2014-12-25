Юзабилити портала

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Хочу найти адекватного Юзабилити специалиста по порталу

необходимо просмотреть сайт, и после консультаций со мной, переделать некоторые разделы( объявления/ вопрос ответ/ места)

для улучшения юзабилити сайта

сайт multipet.ru

9 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад