Провести полный анализ сайта на Юзабилити. Вынести предложения по улучшению Юзабилити. Предложить новый функционал и источники.
Необходимо спроектировать + сделать прототип личного кабинет веб-серви
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАНИЕ:
1. Спроектировать интерфейс личного кабинета пользователя веб-сервиса (около 14-20 страниц)
2. Сделать прототип личного кабинета пользователя веб-сервиса
Детальность: Прототип необходимо сделать максимально детально
КАК БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ РАБОТА?
1. Я сбрасываю скриншоты элементов и целых страниц, или даже может, буду сам компоновать все элементы на странице в скриншотах + необходимую документацию + диктофонные аудио записи с комментариями к страницам/элементам
2. Далее обсуждаем все в скайпе голосом, или я записываю свои комментарии на диктофон и передаю вам записи
3. Реализация
4. Сдача промежуточного результат
5. Внесение правок
6. Финальный результат
УСЛОВИЯ
- Работаю по Безопасной сделки
- Более подробное ТЗ будет выдано уже итоговому исполнителю
- Наличие микрофона приветствуется, т.к обсуждение некоторых деталей проекта будет проходить голосом в Скайпе
- Бюджет: от 10 000 руб.
КАНДИДАТАМ, в предложениях указывайте
1. Насколько большой у вас опыт в создании прототипов?
2. Какие средние расценки за прототипы у вас?
3. Сколько в среднем у вас занимает создание прототипа?
4. Какой сервис вы используете для создание прототипов?
5. Есть ли у вас возможность общаться голосом в скайпе?
6. Как будет проходить работа с вами, какие этапы и их длительность?
7. Есть ли у вас еще какая-то в данный момент работа/проекты? Это я спрашиваю, для того, что бы адекватно спланировать сроки.
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