Необходимо спроектировать + сделать прототип личного кабинет веб-серви

ЗАДАНИЕ:

1. Спроектировать интерфейс личного кабинета пользователя веб-сервиса (около 14-20 страниц)

2. Сделать прототип личного кабинета пользователя веб-сервиса

Детальность: Прототип необходимо сделать максимально детально

КАК БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ РАБОТА?

1. Я сбрасываю скриншоты элементов и целых страниц, или даже может, буду сам компоновать все элементы на странице в скриншотах + необходимую документацию + диктофонные аудио записи с комментариями к страницам/элементам

2. Далее обсуждаем все в скайпе голосом, или я записываю свои комментарии на диктофон и передаю вам записи

3. Реализация

4. Сдача промежуточного результат

5. Внесение правок

6. Финальный результат

УСЛОВИЯ

- Работаю по Безопасной сделки

- Более подробное ТЗ будет выдано уже итоговому исполнителю

- Наличие микрофона приветствуется, т.к обсуждение некоторых деталей проекта будет проходить голосом в Скайпе

- Бюджет: от 10 000 руб.

КАНДИДАТАМ, в предложениях указывайте

1. Насколько большой у вас опыт в создании прототипов?

2. Какие средние расценки за прототипы у вас?

3. Сколько в среднем у вас занимает создание прототипа?

4. Какой сервис вы используете для создание прототипов?

5. Есть ли у вас возможность общаться голосом в скайпе?

6. Как будет проходить работа с вами, какие этапы и их длительность?

7. Есть ли у вас еще какая-то в данный момент работа/проекты? Это я спрашиваю, для того, что бы адекватно спланировать сроки.