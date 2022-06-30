Видеомонтаж. Озвучка.

Видеомонтаж выполняется с помощью PrimerPro, конечный результат экспортируется в любом желаемом формате для заказчика.

Для озвучки используется профессиональный студийный конденсаторный микрофон, обработка звука в Adobe Audition и конечный подгон звуковой дорожки под видеоролик (если необходимо) выполняется через PrimerPro.