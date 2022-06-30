Видеомонтаж. Озвучка.
Видеомонтаж выполняется с помощью PrimerPro, конечный результат экспортируется в любом желаемом формате для заказчика.
Для озвучки используется профессиональный студийный конденсаторный микрофон, обработка звука в Adobe Audition и конечный подгон звуковой дорожки под видеоролик (если необходимо) выполняется через PrimerPro.
Я против войны в Украине!
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Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 дней
#69
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#89
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#335