Snuff_Freak

Виталий Куган Snuff_Freak

 
23 годаБеларусь/Брест
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж. Озвучка.

Видеомонтаж выполняется с помощью PrimerPro, конечный результат экспортируется в любом желаемом формате для заказчика.

Для озвучки используется профессиональный студийный конденсаторный микрофон, обработка звука в Adobe Audition и конечный подгон звуковой дорожки под видеоролик (если необходимо) выполняется через PrimerPro. 

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 дней
#69
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#89
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#335