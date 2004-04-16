Программист и дизайнер логотипов: специалист в веб-разработке и создании баннеров/лого

Привет! Я программист и дизайнер логотипов с опытом работы в индустрии более 4 лет. Я специализируюсь на разработке веб-сайтов и приложений, используя языки программирования HTML, PHP, JS, Python, Go и C#, а так-же CMS WordPress.

Имею опыт работы как с фронтендом, так и с бэкендом веб-разработки, и могу создавать современные веб-сайты, так-же устанавливать и настраивать их на сервере.



Кроме того, имею опыт работы в качестве системного администратора веб-серверов на базе Linux. Могу обслуживать веб-серверы, такие как Apache, Nginx, так-же умею работать с базами данных, такими как MySQL и SQLite.

Я знаю, как настроить безопасность веб-сервера и защитить его от атак и взломов, включая настройку брандмауэра и SSL-сертификатов.

Подробности вы можете найти на моём сайте: https://safeness.su/





Если вам нужна помощь с вашим проектом, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов рассмотреть ваши потребности и предложить наилучшее решение для вашего бизнеса.

Другие мои работы вы можете найти тут: GitHub