Здравствуйте, я София опытный Копирайтер, а также видео и аудио монтажер и графический дизайнер. Все задачи выполняю качественно и в кратчайший срок. Работая со мной я гарантирую что вы добьётесь нужного результата.
ОБРАЗОВАНИЕ :
Институт журналистики «Київський Інститут журналістики імені Бориса Грінченка»
СФЕРЫ В КОТОРЫХ Я ОБУЧАЛАСЬ И МОГУ ВАМ МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ УСЛУГИ :
Видеомонтаж: Проходила курсы «Профессиональный Видеомонтаж» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УСПЕХ есть диплом об успешном окончании курсов по Профессиональному видеомонтажу.
Написание статей : Есть большой опыт написания статей на разные темы, так как получаю образование в сфере где это необходимо.
Графический дизайн : В недавнем времени прошла курсы по графическому дизайну, есть сертификат об успешном окончания курсов «SCORE IT». Есть опыт и навыки создания логотипов, и дизайнерских баннеров.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА :
- 24/7 в сети
- Подхожу внимательно к каждому проекту и уделяю ему значимое время
- Креативность, оригинальность чувство стиля а также гибкое мышление
- Организованность : внимание к деталями и умения доводить начатое до конца
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