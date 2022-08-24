Моя цель - предоставить лучшую услугу в своей работе

Здравствуйте, я София опытный Копирайтер, а также видео и аудио монтажер и графический дизайнер. Все задачи выполняю качественно и в кратчайший срок. Работая со мной я гарантирую что вы добьётесь нужного результата.

ОБРАЗОВАНИЕ :

Институт журналистики «Київський Інститут журналістики імені Бориса Грінченка»

﻿СФЕРЫ В КОТОРЫХ Я ОБУЧАЛАСЬ И МОГУ ВАМ МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ УСЛУГИ :

Видеомонтаж: Проходила курсы «Профессиональный Видеомонтаж» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УСПЕХ есть диплом об успешном окончании курсов по Профессиональному видеомонтажу.

Написание статей : Есть большой опыт написания статей на разные темы, так как получаю образование в сфере где это необходимо.

Графический дизайн : В недавнем времени прошла курсы по графическому дизайну, есть сертификат об успешном окончания курсов «SCORE IT». Есть опыт и навыки создания логотипов, и дизайнерских баннеров.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА :

24/7 в сети

Подхожу внимательно к каждому проекту и уделяю ему значимое время

Креативность, оригинальность чувство стиля а также гибкое мышление

Организованность : внимание к деталями и умения доводить начатое до конца

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