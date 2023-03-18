Гарантировано качественное выполнение работы в кратчайшие сроки!

Привет!

Меня зовут София!

Живу в Украине, в городе Киев.

Получаю удовольствие от этого дела и также хочу радовать вас!

Я целеустремленный, творческий и креативный человек

с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое.

Быстро учусь и довожу дела до конца!

Что я могу?

Делаю дизайн сайтов, баннеров, креативы,

дизайн интерфейсов и приложений.

Буду рада сотрудничеству!