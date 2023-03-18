Софія Аверічева SofiAverchevaSofiAvercheva
21 годУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Гарантировано качественное выполнение работы в кратчайшие сроки!
Привет!
Меня зовут София!
Живу в Украине, в городе Киев.
Получаю удовольствие от этого дела и также хочу радовать вас!
Я целеустремленный, творческий и креативный человек
с большим энтузиазмом и желанием изучать что-то новое.
Быстро учусь и довожу дела до конца!
Что я могу?
Делаю дизайн сайтов, баннеров, креативы,
дизайн интерфейсов и приложений.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
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- Лейдинг сайтанет просмотров
- Лейдинг Open Goblet40 просмотров
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