Мастер своего дела!

Я стану вашим помощником и выполню работу качественно, потому что свободно владею иностранными языками, такими как английский, польский, французский. Русский и украинский языки являются родными. С каждым днём усовершенствую свои знания и изучаю новые языки.

Имеется опыт работы в написании статей, рефератов, курсовых, а так же длительное время занимаюсь переводами текстов и редактирую их. Работаю в копирайтинге и рерайтинге.

Работу всегда выполняю качественно и за короткие сроки за достаточно приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.