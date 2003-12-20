Переводчик-билингвал

Всем дикий good morning и welcome на мою страничку!

Я занимаюсь переводами с английского на русский и с русского на английский.

Мой опыт:

Учу английский на протяжении 14 лет;

Прошла практику в канадской языковой школе ILAC (International Language Academy of Canada);

Прошла тестирование в формате IELTS на балл 8.5;

Я перевожу:

Исследования и научные статьи;

Сценарии для игр и реплики персонажей;

Тексты с обилием сленга и ненормативной лексики;

Художественные тексты;

Меню, расписания и списки;

Практически любой другой текст по запросу заказчика

Преимущества работы со мной:

Грамотно пишу как на русском, так и на английском;

Понимаю культуру англоговорящих стран;

Ответственно подхожу ко срокам работы;

Имею большой опыт общения с носителями языка

Для работы над заказом мне необходимо:

Получить исходник, который необходимо перевести (текстовый файл, видео или фото);

Знать, оставляем или меняем стилистику оригинала (стиль речи, атмосферу и подачу исходного текста или видео).

Понимать, в каком формате мне создавать перевод (написать отдельный текстовый документ с переводом, например).