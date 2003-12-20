Всем дикий good morning и welcome на мою страничку!
Я занимаюсь переводами с английского на русский и с русского на английский.
Мой опыт:
Учу английский на протяжении 14 лет;
Прошла практику в канадской языковой школе ILAC (International Language Academy of Canada);
Прошла тестирование в формате IELTS на балл 8.5;
Я перевожу:
Исследования и научные статьи;
Сценарии для игр и реплики персонажей;
Тексты с обилием сленга и ненормативной лексики;
Художественные тексты;
Меню, расписания и списки;
Практически любой другой текст по запросу заказчика
Преимущества работы со мной:
Грамотно пишу как на русском, так и на английском;
Понимаю культуру англоговорящих стран;
Ответственно подхожу ко срокам работы;
Имею большой опыт общения с носителями языка
Для работы над заказом мне необходимо:
Получить исходник, который необходимо перевести (текстовый файл, видео или фото);
Знать, оставляем или меняем стилистику оригинала (стиль речи, атмосферу и подачу исходного текста или видео).
Понимать, в каком формате мне создавать перевод (написать отдельный текстовый документ с переводом, например).
Портфолио
- Аналитическое эссе на английском1 просмотр
- Исследовательское эссе на английскомнет просмотров