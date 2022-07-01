Монтажёр видео и 2D аниматор

Привет!

Меня зовут София, мне 28 лет. Я из города Харьков, Украина, но пока временно живу в Винницкой области. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в монтаже и 2D анимации. Работаю в этой сфере уже больше 7 лет. Люблю свою работу и рада, что жизнь пошла именно в эту сторону.

Шоурил! (Переходите по ссылке)

Делаю: монтаж блогов в YouTube, Telegram и другие платформы, корпоративные ролики, рекламы, свадьбы, поздравительные видео.

Программы в которых работаю: Premiere pro, After Effects, Photoshope, Illustrator.

Ответственность, честность и пунктуальность

Всегда делаю качественно, на совесть. Так же у меня есть ФОП, так что работаю я официально, и вы можете не волноваться за законность моей деятельности. Но и в ответ прошу давать полное ТЗ и быть на связи в рабочее время. Я на связи 6 дней в неделю, воскресенья все же выходной:)

Работа над заказом

Всегда готова встретиться онлайн, в телеграме, скайпе, зуме. В любом удобном для вас сервисе. С помощью такого общения мы будем лучше понимать друг друга и я смогу попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

Так же работаю по предоплате в 25% от суммы заказа.

Если не сошлись вкусом в монтаже или анимации, не проблема! Так бывает, что у монтажера и заказчика не совпадают взгляды на работу, ценю свое и ваше время — возвращаю предоплату и не тратим время на споры

Всегда на связи

Telegram: @sofiia_pro

Instagram: sofia_prokysheva

Мобильный: +38 095 69 37 308

(viber, what’s app)

Почта: [email protected]

Мои кошельки

Monobank - 4441 1144 5817 7159

ПриватБанк - 4149 4999 9146 8925

PayPal - [email protected]