Вітаю Вас на моєму профілі!



Моя мета - надавати вам високоякісні послуги з роботи з текстами, гарантуючи, що робота буде виконана з якістю та вчасно.



Моя рідна мова - українська, і я володію нею відмінно. Крім того, я маю початковий рівень володіння англійською мовою та знаю основи польської та французької. Мій досвід в перекладацькій сфері, редагуванні та наборі тексту може бути невеликим, але я завжди прагну навчитися і зростати.



Моє обіцяння - працювати для досягнення відмінних результатів, надавати вам якісну та швидку роботу, і робити це за приємною ціною. Буду рада допомогти вам з будь-якими завданнями, пов'язаними з текстами. Не соромтеся зв'язатися зі мною, і ми разом знайдемо рішення для вашого проекту. Дякую за вашу увагу та очікування нашої спільної співпраці!