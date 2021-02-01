🔥 Дизайн сайтов и баннеров🔥

"Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни."

Ф.Достоевский

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В разработку дизайна входит:

прототип;

современный, индивидуальный дизайн в соответствии с Вашей тематикой;

адаптивность дизайна под планшетную и мобильную версию;

разработка логотипа;

работа происходит в Figmа.

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В разработку баннеров входит:

прототип;

дизайн в соответствии с Вашей тематикой;

адаптивность под разные виды баннеров;

работа происходит в Figma

﻿Все правки бесплатные

Работа должна быть качественной, в процессе могут произойти правки, которые я сделаю абсолютно бесплатно. Ведь, нет придела совершенству)

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Способы связи:

Telegram: @sofithm

WhatsApp:+38(099) 121-21-35

Email: [email protected]

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