SofiiaaSofiia

София SofiiaaSofiia

 
21 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
🔥 Дизайн сайтов и баннеров🔥

"Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни."

Ф.Достоевский

﻿

В разработку дизайна входит:

  • прототип;
  • современный, индивидуальный дизайн в соответствии с Вашей тематикой;
  • адаптивность дизайна под планшетную и мобильную версию;
  • разработка логотипа;
  • работа происходит в Figmа.

﻿

В разработку баннеров входит:

  • прототип;
  • дизайн в соответствии с Вашей тематикой;
  • адаптивность под разные виды баннеров;
  • работа происходит в Figma

﻿Все правки бесплатные

Работа должна быть качественной, в процессе могут произойти правки, которые я сделаю абсолютно бесплатно. Ведь, нет придела совершенству)

-

Способы связи:

Telegram: @sofithm

WhatsApp:+38(099) 121-21-35

Email: [email protected]

Мой блог в Instagram

https://instagram.com/des_sofizm?igshid=1h9cnjpxswzsl

Портфолио на Behance

https://www.behance.net/des_sofizm

Дизайн сайтаFigma
Портфолио