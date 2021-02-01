🔥 Дизайн сайтов и баннеров🔥
"Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни."
Ф.Достоевский
В разработку дизайна входит:
- прототип;
- современный, индивидуальный дизайн в соответствии с Вашей тематикой;
- адаптивность дизайна под планшетную и мобильную версию;
- разработка логотипа;
- работа происходит в Figmа.
В разработку баннеров входит:
- прототип;
- дизайн в соответствии с Вашей тематикой;
- адаптивность под разные виды баннеров;
- работа происходит в Figma
Все правки бесплатные
Работа должна быть качественной, в процессе могут произойти правки, которые я сделаю абсолютно бесплатно. Ведь, нет придела совершенству)
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Способы связи:
Telegram: @sofithm
WhatsApp:+38(099) 121-21-35
Email: [email protected]
Мой блог в Instagram
https://instagram.com/des_sofizm?igshid=1h9cnjpxswzsl
Портфолио на Behance
https://www.behance.net/des_sofizm
Портфолио
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