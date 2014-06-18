Могу написать о чем угодно максимально доступно. Работаю только оригинал.
Копирайт и рерайт. Создание слоганов и эмблем. В последнее время писала рассказы разной сложности и содержания на тему заказчика. По запросу составлю пробный текст на любую тему. Найти меня можно в твиттере. twitter.com/Eve_U_Snow. На время сотрудничества на связи круглые сутки. 1000 знаков 1$.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
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Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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