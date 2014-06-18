Могу написать о чем угодно максимально доступно. Работаю только оригинал.

Копирайт и рерайт. Создание слоганов и эмблем. В последнее время писала рассказы разной сложности и содержания на тему заказчика. По запросу составлю пробный текст на любую тему. Найти меня можно в твиттере. twitter.com/Eve_U_Snow. На время сотрудничества на связи круглые сутки. 1000 знаков 1$.