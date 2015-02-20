SokolMedia

Татьяна SokolMedia

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
3D-Анимация

Портфолио

Отзывы заказчиков

Soroban_2013
52 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Анимировать 3Д сцену.
Сделано как я хотел. Учтены все замечания.
Отличный заказчик. Буду рад сотрудничать вновь!!!
Ответный отзыв
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн обложки книги (1 лист) maya или фотошоп
Очень рекомендую. Качество и креативность.
Все замечательно! Ясное ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Low-poly модели трамвая и автобуса
Выполнили в соответствии с пожеланиями и сроками, довели работу до совершенства!
Все замечательно! Ясное ТЗ, своевременная оплата, быстрый диалог.
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$5/час
от $25
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $25
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Показать все услуги