Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D-визуализация HavanaClub401 просмотр
- 3D-визуализация HavanaClub450 просмотров
- 3D-визуализация HavanaClub424 просмотра
- 3D-визуализация HavanaClub401 просмотр
- 3D-визуализация418 просмотров
- 3D-визуализация349 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Сделано как я хотел. Учтены все замечания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Буду рад сотрудничать вновь!!!
$70
10 баллов
10 лет назад
Очень рекомендую. Качество и креативность.
Ответный отзыв
Все замечательно! Ясное ТЗ, своевременная оплата.
$40
10 баллов
10 лет назад
Выполнили в соответствии с пожеланиями и сроками, довели работу до совершенства!
Ответный отзыв
Все замечательно! Ясное ТЗ, своевременная оплата, быстрый диалог.
3D-графика
2 отзыва
$5/час
от $25
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $25
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга