SolidlSnake

Константин SolidlSnake

 
29 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Работы по сайту на HTML
Константин хорошо все сделал, качественно, быстро. Работой остался доволен на все 100%. Могу лично его рекомендовать! Всегда на связи. И главное не дорого! В общем, буду обращаться еще! Спасибо)
Алексей - отличный заказчик. Четко поставленная задача, если и были вопросы - быстро и понятно разъяснял. Даже когда у меня были проблемы и я отсутствовал некоторое время - отнесся с пониманием. За досрочную сдачу доплатил сверху. В итоге заказчик, каких еще поискать. Рекомендую!
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Okno1
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Верстка текста статей
10 баллов без оговорок, Константин сделал все быстро и качественно, с моей стороны было много пожеланий исправлений по мелочи, всегда шел навстречу и быстро реализовал их все.
Отличный заказчик. Задачу поставил ясно и четко. Никаких лишних вопросов во время работы не возникало, а если и появлялись какие-либо вопросы - быстро и понятно разъяснял. Оплату произвел сразу по факту сдачи и не раз связывался с доп. заказами. В итоге имеем заказчика каких еще поискать!
Ответный отзыв
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