Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Константин хорошо все сделал, качественно, быстро. Работой остался доволен на все 100%. Могу лично его рекомендовать! Всегда на связи. И главное не дорого! В общем, буду обращаться еще! Спасибо)
Ответный отзыв
Алексей - отличный заказчик. Четко поставленная задача, если и были вопросы - быстро и понятно разъяснял. Даже когда у меня были проблемы и я отсутствовал некоторое время - отнесся с пониманием. За досрочную сдачу доплатил сверху. В итоге заказчик, каких еще поискать. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
10 баллов без оговорок, Константин сделал все быстро и качественно, с моей стороны было много пожеланий исправлений по мелочи, всегда шел навстречу и быстро реализовал их все.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачу поставил ясно и четко. Никаких лишних вопросов во время работы не возникало, а если и появлялись какие-либо вопросы - быстро и понятно разъяснял. Оплату произвел сразу по факту сдачи и не раз связывался с доп. заказами. В итоге имеем заказчика каких еще поискать!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга