Алексей - отличный заказчик. Четко поставленная задача, если и были вопросы - быстро и понятно разъяснял. Даже когда у меня были проблемы и я отсутствовал некоторое время - отнесся с пониманием. За досрочную сдачу доплатил сверху. В итоге заказчик, каких еще поискать. Рекомендую!