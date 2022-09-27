Photoshoper & Programmer ФИО: Учайкин Никита Сергеевич Город проживания: Екатеринбург Навыки: * Базовые навыки языков программирования: Visual Basic, Delphi, C#; * Средний навык программирование Python * Высокий уровень навыка: Обработка фотографий, обработка видео; Примеры: * Делаю обработки в фотошопе в основном в аниме стиле мои лучшие работы: https://telegra.ph/Best-works-in-Photoshop-07-17 * Примеры обработки видео: https://www.youtube.com/watch?v=aIV1YHFn1Oc&ab_channel=Solikin * Примеры программирования: https://github.com/iSolikin/RollerCoin PythonDelphiPhotoshop

Я против войны в Украине !