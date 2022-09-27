Photoshoper & Programmer
ФИО: Учайкин Никита Сергеевич
Город проживания: Екатеринбург
Навыки:
* Базовые навыки языков программирования: Visual Basic, Delphi, C#;
* Средний навык программирование Python
* Высокий уровень навыка: Обработка фотографий, обработка видео;
Примеры:
* Делаю обработки в фотошопе в основном в аниме стиле мои лучшие работы:
https://telegra.ph/Best-works-in-Photoshop-07-17
* Примеры обработки видео:
https://www.youtube.com/watch?v=aIV1YHFn1Oc&ab_channel=Solikin
* Примеры программирования:
Я против войны в Украине!