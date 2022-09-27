Solikin

Никита Solikin

 
23 годаРоссия/Лесной
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Photoshoper & Programmer

ФИО: Учайкин Никита Сергеевич

Город проживания: Екатеринбург

Навыки:

* Базовые навыки языков программирования: Visual Basic, Delphi, C#;

* Средний навык программирование Python

* Высокий уровень навыка: Обработка фотографий, обработка видео;

Примеры:

* Делаю обработки в фотошопе в основном в аниме стиле мои лучшие работы:

https://telegra.ph/Best-works-in-Photoshop-07-17

* Примеры обработки видео:

https://www.youtube.com/watch?v=aIV1YHFn1Oc&ab_channel=Solikin

* Примеры программирования:

https://github.com/iSolikin/RollerCoin

PythonDelphiPhotoshop