Solntse2

Ирина Solntse2

 
60 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий копирайтер. Копирайтинг, рерайтинг, Seo

Добрый день!Я начинающий копирайтер, прохожу курс в интернет-школе удаленных профессий и уже имею понятие о написании информационных статей, статей для интернет-магазинов, сниппетов, постов для соцсетей.Я имею небольшой опыт продажи своих работ на бирже контента и положительны рейтинг. В основном это были информационные статьи в разделе "Туризм и отдых". Я эту тему очень люблю, потому что имею семилетний опыт работы в туристическом бизнесе и большой опыт путешествий.Кроме того, у меня высшее экономическое образование и двадцатилетний опыт работы в сфере бухучета. Возьмусь за написание статей на эту тему.Есть несколько статей на главную страницу интернет-магазина и "о нас".Я хотела бы писать на разные темы, кроме сложных технических. Я старательная, ответственная, любознательная.

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Отзывы заказчиков

bogomol391
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отзывы для сайта с отзывами (ваш личный опыт)
Работа была сделана качественно и в срок. Все тексты были в отдельных документах, аккуратно отформатированы. Отдельно хотелось бы отметить, что Ирина всегда была на связи, задавала только необходимые вопросы. В общем и целом выполненной работой остался доволен, могу смело рекомендовать к сотрудничеству
Очень приятно было сотрудничать с Андреем, всегда на связи, быстрые ответы на вопросы. Рада буду еще пригодиться для его сайта.
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