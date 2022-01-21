Начинающий копирайтер. Копирайтинг, рерайтинг, Seo

Добрый день!Я начинающий копирайтер, прохожу курс в интернет-школе удаленных профессий и уже имею понятие о написании информационных статей, статей для интернет-магазинов, сниппетов, постов для соцсетей.Я имею небольшой опыт продажи своих работ на бирже контента и положительны рейтинг. В основном это были информационные статьи в разделе "Туризм и отдых". Я эту тему очень люблю, потому что имею семилетний опыт работы в туристическом бизнесе и большой опыт путешествий.Кроме того, у меня высшее экономическое образование и двадцатилетний опыт работы в сфере бухучета. Возьмусь за написание статей на эту тему.Есть несколько статей на главную страницу интернет-магазина и "о нас".Я хотела бы писать на разные темы, кроме сложных технических. Я старательная, ответственная, любознательная.