Something_

РЕЗЮМЕ
Имя: Дикий Денис Сергеевич
Контактная информация: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
Создание контента для различных каналов коммуникации, включая сайты, социальные сети, электронные рассылки, пресс-релизы и другие
Разработка и редактирование текстов для описания продуктов, услуг и бренда компании
Проведение ключевых исследований и анализа конкурентной среды для разработки эффективных стратегий контент-маркетинга
Организация и управление контент-календарем и документами проекта
Участие в планировании маркетинговых кампаний и совместной работе с другими специалистами по маркетингу для достижения общих целей
Работа с различными клиентами, включая компании, маркетинговые агентства и частных предпринимателей, в области разработки контента
Создание текстов для веб-сайтов, блогов, брошюр, рекламных объявлений и других материалов
Проведение исследований и анализа для создания эффективного контента, соответствующего потребностям клиентов
Управление проектами, установление приоритетов и соблюдение сроков выполнения работ
Установление эффективной коммуникации с клиентами для понимания их требований и ожиданий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Отличные знания русского, украинского языка и грамматики
Умение писать креативные, понятные и убедительные тексты для различных аудиторий
Знание принципов SEO и умение создавать контент, оптимизированный под поисковые запросы
Опыт работы с различными CMS, включая WordPress и Drupal