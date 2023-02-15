Something_

Ловчев Something_

 
23 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Опытный копирайтер, стаж более 6 лет

РЕЗЮМЕ

Имя: Дикий Денис Сергеевич

Контактная информация: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

  • Создание контента для различных каналов коммуникации, включая сайты, социальные сети, электронные рассылки, пресс-релизы и другие

  • Разработка и редактирование текстов для описания продуктов, услуг и бренда компании

  • Проведение ключевых исследований и анализа конкурентной среды для разработки эффективных стратегий контент-маркетинга

  • Организация и управление контент-календарем и документами проекта

  • Участие в планировании маркетинговых кампаний и совместной работе с другими специалистами по маркетингу для достижения общих целей

  • Работа с различными клиентами, включая компании, маркетинговые агентства и частных предпринимателей, в области разработки контента

  • Создание текстов для веб-сайтов, блогов, брошюр, рекламных объявлений и других материалов

  • Проведение исследований и анализа для создания эффективного контента, соответствующего потребностям клиентов

  • Управление проектами, установление приоритетов и соблюдение сроков выполнения работ

  • Установление эффективной коммуникации с клиентами для понимания их требований и ожиданий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

  • Отличные знания русского, украинского языка и грамматики

  • Умение писать креативные, понятные и убедительные тексты для различных аудиторий

  • Знание принципов SEO и умение создавать контент, оптимизированный под поисковые запросы

  • Опыт работы с различными CMS, включая WordPress и Drupal

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