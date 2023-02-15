Something_

Опытный копирайтер, стаж более 6 лет

РЕЗЮМЕ

Имя: Дикий Денис Сергеевич

Контактная информация: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

Создание контента для различных каналов коммуникации, включая сайты, социальные сети, электронные рассылки, пресс-релизы и другие

Разработка и редактирование текстов для описания продуктов, услуг и бренда компании

Проведение ключевых исследований и анализа конкурентной среды для разработки эффективных стратегий контент-маркетинга

Организация и управление контент-календарем и документами проекта

Участие в планировании маркетинговых кампаний и совместной работе с другими специалистами по маркетингу для достижения общих целей

Работа с различными клиентами, включая компании, маркетинговые агентства и частных предпринимателей, в области разработки контента

Создание текстов для веб-сайтов, блогов, брошюр, рекламных объявлений и других материалов

Проведение исследований и анализа для создания эффективного контента, соответствующего потребностям клиентов

Управление проектами, установление приоритетов и соблюдение сроков выполнения работ