Sony270172

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Актриса и писатель.

Готова работать с вами.

Стихотворения, рассказы, прозы, сказки,

написание различных текстов на любые темы.

Опыт— более 5 лет

Цена— обговаривается с заказчиком

Время— любое удобное для вас и меня

Примеры работ вы можете увидеть написав мне.

Плюсы работы со мной:

-Командная работа (я слышу вас, а вы меня)

-Сроки и Цена (всегда удобна для вас)

-Любые требования (сделаем для вас)

-Способ Редактирования (возможен)

Приветствую вас и жду совместной работы!!!