Sony270172

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Актриса и писатель.
Готова работать с вами.
Стихотворения, рассказы, прозы, сказки,
написание различных текстов на любые темы.
Опыт— более 5 лет
Цена— обговаривается с заказчиком
Время— любое удобное для вас и меня
Примеры работ вы можете увидеть написав мне.
Плюсы работы со мной:
-Командная работа (я слышу вас, а вы меня)
-Сроки и Цена (всегда удобна для вас)
-Любые требования (сделаем для вас)
-Способ Редактирования (возможен)
Приветствую вас и жду совместной работы!!!