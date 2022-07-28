Sonya_Amill

Амил Sonya_Amill

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка уникальных логотипов, фирменного стиля и полиграфии.

Всем привет!

Меня зовут Соня и я графический дизайнер,

С радостью создам для Вас интересный и запоминающийся Логотип.

Я занимаюсь разработкой фирменного стиля :

  • Уникальные Логотипы,
  • Современные Визитки,
  • Эффективные Баннеры,
  • Лаконичные Папки,
  • Ненавязчивые Листовки,
  • Наружная реклама,
  • Широкоформатная печать.
Я работаю в :

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • CorelDRAW
Свяжитесь со мной :

По почте [email protected]

Через Telegram/WhatsApp 8 (999) 871-59-55

С удовольствием поработаю с Вами,

Пишите))

Портфолио