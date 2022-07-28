Разработка уникальных логотипов, фирменного стиля и полиграфии.

Всем привет!

Меня зовут Соня и я графический дизайнер,

С радостью создам для Вас интересный и запоминающийся Логотип.

Я занимаюсь разработкой фирменного стиля :

Уникальные Логотипы,

Современные Визитки,

Эффективные Баннеры,

Лаконичные Папки,

Ненавязчивые Листовки,

Наружная реклама,

Широкоформатная печать.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Через Telegram/WhatsApp 8 (999) 871-59-55

С удовольствием поработаю с Вами,

Пишите))