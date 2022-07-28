Разработка уникальных логотипов, фирменного стиля и полиграфии.
Всем привет!
Меня зовут Соня и я графический дизайнер,
С радостью создам для Вас интересный и запоминающийся Логотип.
Я занимаюсь разработкой фирменного стиля :
- Уникальные Логотипы,
- Современные Визитки,
- Эффективные Баннеры,
- Лаконичные Папки,
- Ненавязчивые Листовки,
- Наружная реклама,
- Широкоформатная печать.
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- CorelDRAW
По почте [email protected]
Через Telegram/WhatsApp 8 (999) 871-59-55
С удовольствием поработаю с Вами,
Пишите))
Я против войны в Украине!
Портфолио
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