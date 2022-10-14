Sonya_Fedchenko

Копирайтинг | Обработка фото | Перевод текстов

Привет! Рада приветствовать вас на своем профиле Я копирайтер и переводчик текстов, так же занимаюсь обработкой фото, у меня еще не так много опыта поэтому я вкладываюсь в каждую свою работу целиком и полностью, а все для того чтобы сформировать свое портфолио с каждой выполненной мной работы. Для меня не важно сколько вы платите я все равно делаю работу качественно и чтобы заказчик был доволен!

В работе ценю: осознанность, четкость, и легкий подход. Любые задачи и вопросы имеют простые решения. По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.- Имею хорошие навыки работы с Adobe Photoshop и Adobe Lightroom.- Я возьму на себя всю работу, от начала проекта до его завершения.